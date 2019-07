La Cina non sbaglia un colpo. E’ un dominio nei tuffi, come da pronostico. Arriva la sesta medaglia cinese in sei gare ai Mondiali di Gwangju grazie all’oro conquistato dalla formidabile coppia Shi Tingmao e Wang Han (342.00 punti) nel sincro 3 metri femminile. Argento per le canadesi Jennifer Abel e Melissa Citrini Beaulieu (311.10) davanti alle messicane, la 33enne neo mamma Paola Espinosa Sanchez e Melany Hernandez Torres (294.90). Chiara Pellacani e Elena Bertocchi chiudono al nono posto al termine di una prestazione con qualche sbavatura di troppo. L’anno scorso agli Europei di Edimburgo furono capaci di salire sul gradino più alto del podio, successo eclatante divenuto fenomeno mediatico grazie alla rivelazione della baby Chiara, campionessa d’Europa a 15 anni, più precoce di Tania Cagnotto che aveva vinto la prima medaglia della sua prestigiosa carriera all’età di 17 anni. A questi Mondiali coreani la coppia azzurra arriva a corto di allenamento per via degli infortuni (spalla e tallone) della milanese Bertocchi nell’ultima fase di preparazione. Concludono il programma obbligatorio dei primi due tuffi con 91.80 punti. Il sincronismo non è perfetto nel doppio salto mortale e mezzo con un avvitamento (60.30 punti). Grazie al penultimo tuffo, il triplo e mezzo avanti carpiato da 63.24 punti, risalgono al settimo posto per concludere la finale con il doppio e mezzo ritornato carpiato (59.40) e un totale di 274.74 punti (il punteggio 289.26 degli Europei di un anno fa sarebbe valso oggi il quinto posto). Il pass olimpico lo conquistano solo le prime tre classificate, per la Pellacani e la Bertocchi le possibilità di qualificazione nel sincro sono rimandate alle gare di Coppa del mondo del prossimo inverno. Entrambe torneranno in gara venerdì per la prova dal trampolino 3 metri e qui dovranno giocarsi le loro chance individuali: le prime dodici volano automaticamente a Tokyo.