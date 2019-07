Quadarella: "Sarà la gara di Ledecky, proverò a giocarmela"

"Sono contenta - le parole di Quadarella - Non ho faticato neanche tanto. L'americana Ashley Twichell (poi qualificata alla finale col quinto tempo in 15'56"22, ndr) che avevo accanto mi ha dato il ritmo all'inizio. Al mattino fatico sempre a partire forte. Sinceramente non so cosa aspettarmi dalla finale. Non voglio tirarmela, ma mi sento bene. So che questa è la gara di Ledecky, ma io proverò a giocarmela. Alla fine spero di essere soddisfatta della mia prestazione a prescindere dalla posizione. La cinese me l'aspettavo più brillante. In teoria siamo noi tre a giocarci il podio"