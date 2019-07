Le parole dopo la gara: "È il mio ultimo Mondiale"

Le parole della Pellegrini dopo la gara: “Io non ci credo ancora, perché in acqua ho fatto quello che ho voluto, sentendomi come volevo 50 dopo 50. Incredibile il tempo che ho fatto, significa che tutto il lavoro che stiamo facendo paga tanto, come non mai. Sono molto contenta perché è il mio ultimo Mondiale, piango non per dispiacere ma per felicità" ha detto commuovendosi. "A me piace lavorare perché mi piace trarre i risultati del lavoro che ho fatto. Non sempre è arrivato nella mia carriera. Oggi me la stavo facendo sotto come non mai, abbiamo deciso di fare questa gara al Sette Colli. A 31 anni sono felice: Budapest è stato fortemente voluto ma mai avrei immaginato l’oro, arrivando qui sono successe cose strane una dietro l’altra e mi sono trovata a giocarmi qualcosa di importante quasi di passaggio. Il tempo mi sorprende ancora di più".

Le parole dopo l'inno: "Questa medaglia si chiama Amore"

Salita sul podio, tutto il pubblico ha accompagnato l'inno italiano battendo le mani, emozionando ancora una volta la campionessa azzurra: "Più che il podio è l’inno che è stato incredibile, ancora non riesco a rendermi conto. Non ci si abitua proprio mai alle vittorie. Abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo sempre creduto anche se è un po’ inaspettato. Sono contenta perché abbiamo scommesso e abbiamo vinto puntando sulla velocità, ricominciando a spingere da gennaio sempre in progressione. Sono contenta per me, per il mio staff e la mia famiglia. Il nome della medaglia di quest’anno? Amore. Amore per questo sport, per la mia famiglia e per la serenità che ho in questo momento. Il prossimo sarà il mio ultimo anno che si chiuderà con l'Olimpiade: non avrei potuto chiedere di meglio, sono davvero in estasi. Sono stati anni bellissimi, sofferti, emozioni forti che vivrò in altri modi, spero. Io fuori dal nuoto? Tanti dicono che poi ti manca l’adrenalina, ma non mi mancherà quello che provo nel giorno della gara perché la tensione ti mangia dentro, tante piccole paure che non ti fanno mangiare e dormire. Per me è sempre stato così fin dall'inizio e sarà così anche il prossimo anno fino a Tokyo".