Le parole di Paltrinieri e Detti dopo la gara

Le parole di Gregorio Paltrinieri dopo la gara: "Sono contentissimo. È stata una bella gara, sono passato forte e ho cercato di mettermi sul mio ritmo. Pian piano ho acquisito sempre più vantaggio sugli altri. Erano quattro anni che non facevo un 800 fatto bene, questo è il primo dopo tanto tempo che ho fatto davvero bene. Dopo il Sette Colli non ci credevo neanche io, a sentire tutti avremmo dovuto ritirarci…".

Le parole di Gabriele Detti dopo la gara: "Non so, sono veramente distrutto ed è strano perché nei giorni scorsi stavo bene. L’aver ripreso a fare così tante gare ravvicinate mi ha stancato tanto, ma fa parte del gioco. Sono arrabbiato, questo tempo non è quello che valgo e lo so. Sono comunque contento che il titolo sia rimasto in casa, nessuno se lo meritava più di Greg".

Paltrinieri dopo la medaglia: "Sono un drago"

Paltrinieri è tornato a parlare dopo il podio: "Medaglia meravigliosa e incredibile, non ci sono parole. Mi ripaga di tante decisioni di questo periodo che ho portato avanti con l’appoggio di poche persone. Non è facile, non sono un alieno: avere qualcuno a fianco che mi dice la verità al mio fianco è molto importante. Ho la fortuna di fregarmene dell’ambiente esterno e di fare le cose con la mia testa. Sono competitivo in vasca, oggi mi è venuta bene questa gara. Le mie fatiche non sono finite: ho aspettative anche per la prossima gara. Siamo a metà del percorso, lo realizzerò solo l’anno prossimo a Tokyo. Questa gara era quella in cui mi sentivo meno pronto rispetto ai 1.500 e alla 10 chilometri. Questa vittoria mi galvanizza molto: argento a Kazan, bronzo a Budapest e adesso un oro che ho inseguito. Quando arrivo in gara mi carico, sono un drago".