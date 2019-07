Non sbaglia il Settebello ai Mondiali di pallanuoto in corso a Gwangju in Corea del Sud. Prova di forza dei ragazzi di Sandro Campagna che, dopo aver battuto 7-6 la Grecia, superano anche l’Ungheria in semifinale per 12-10. Qualche sofferenza nel primo quarto chiuso in svantaggio 4-2, poi la riscossa nel 2° parziale (5-1) fino all’ottima gestione della partita con Di Fulvio ed Echenique protagonisti. Italia in finale a rievocare l’oro olimpico di Barcellona ’92 oppure il trionfo mondiale di Shanghai 2011, certo è che il Settebello guadagna di diritto l’accesso ai Giochi di Tokyo 2020.

Epilogo in programma sabato contro la Spagna, vittoriosa 6-5 ai danni della Croazia campione del mondo e argento a Rio. Più che soddisfatto il ct Campagna: "I ragazzi sono stati fantastici, siamo a Tokyo ma comunque c'è una finale da giocare. Ora non dobbiamo sentirci appagati, perché contro la Spagna sarà una partita equilibrata. In finale voglio una squadra affamata per conquistare la medaglia d'oro, perché solo quella rimane per tutta la vita".