E' l'ennesima impresa di una carriera leggendaria. Un oro che è un capolavoro. Per astuzia e cattiveria, con la 19enne rivelazione australiana Titmus che pensava già di avere la vittoria in tasca, come pure la svedese Sjostroem. E invece, a quasi 31 anni la Pellegrini più cattiva di sempre si prende gioco di tutte. Nell'ultima vasca la sua proverbiale rimonta è da pelle d'oca: 28 secondi e 90 centesimi negli ultimi 50 metri. SBENG, ha chiuso la porta in faccia a tutte: a casa mia, nei miei 200 non si entra. Tocca da regina, il suo tempo (1'54"22) è il suo migliore con il costume in tessuto. Nemmeno alle Olimpiade di Pechino 2008, in piena epoca dei supercostumoni, aveva stampato un simile crono, chiuse in 1'54"82. Unica Fede. La sua unicità è nella sua longevità. nell'essere al vertice da più di 15 anni. Le sue avversarie storiche hanno abbandonato dopo pochi anni, non ce l'hanno fatta a reggere pressioni, allenamenti, fantasmi. Anche lei a volte non ce l'ha fatta, si è fatta anche male, ma poi si è rialzata. Avrebbe potuto vincere molto di più, lo sa anche lei, ma ha dovuto appunto fare i conti con le cadute. Non è stato nemmeno facile cadere davanti a tutto il mondo, sempre sotto i riflettori, quando è stata bloccata da fragilità adolescenziali, quando è stata attanagliata dall'ansia, quando ha fallito per sue scelte tecniche sbagliate o quando ha pagato, in termini di empatia con il pubblico, per parole dette a ruota libera senza diplomazia. Una carriera da leggenda, iniziata da bambina precoce, che si sta concludendo da regina di longevità. Il quarto titolo mondiale, 10 anni a distanza dal primo. Se contiamo pure i 400 stile è il suo sesto titolo iridato. Una testardaggine all'ennesima potenza come quando scelse di farsi allenare da Matteo Giunta, che all'epoca non aveva esperienza di nuoto ad alto livello, sembrava un azzardo, ed invece insieme a lei è cresciuto dimostrando sapienti doti tecniche. Facile farsi abbagliare dalla Pellegrini personaggio, da Federica alla moda, molto social o dal gossip degli amori. La vera Federica è quella che si allena come un caterpillar ogni giorno, anche quando ha impegni promozionali pretende sempre di avere una piscina nelle vicinanze. Maniacale negli allenamenti quotidiani. Una perfezionista. Testarda nel pretendere come allenatore Matteo Giunta, all'epoca poco esperto ma che insieme a lei è cresciuto dimostrando sapienti doti tecniche. Da ex musona e istintiva con il passar degli anni è diventata più riflessiva e sorridente. Più leggera. Con l'Olimpiade, che ha vinto nel 2008, ha ancora un conto in sospeso. A Tokyo conta di chiudere l'anno prossimo cercando un record. Perché già entrando in finale nei 200 stile Federica sarebbe la prima nuotatrice al mondo disputare cinque finali olimpiche consecutive nella stessa specialità. Prima perché unica.