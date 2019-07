Il Settebello conquista l’oro al Mondiale di Gwangju e il ct Sandro Campagna non può che fare i complimenti ai suoi ragazzi. "E’ stata una partita perfetta in una giornata perfetta. I ragazzi sono stati esemplari, abbiamo reso orgogliosi l’Italia e gli italiani". Campagna è stato il deus ex machina della cavalcata iridata degli Azzurri, ma le parole sono tutte per la sua squadra. "Quando vedi i giocatori che fanno tutto quello che prepari, vuol dire che sei un allenatore fortunato", ha proseguito, dicendosi poi "orgoglioso di aver partecipato, da giocatore o tecnico, a tre dei quattro titoli mondiali vinti dall’Italia". Il Settebello è stato un diesel in questo torneo: dopo le difficoltà iniziali, Niccolò Figari e compagni hanno giocato sempre meglio partita dopo partita. "Non stavamo bene nelle prime partite, però abbiano saputo soffrire e nella sofferenza siamo venuti fuori". L’Italia ha conquistato il pass per Tokyo 2020 e volerà all'Olimpiade da campione del mondo. "Direi che questo Mondiale è stato un buon allenamento in vista dei Giochi Olimpici: in Giappone la pressione e la sofferenza saranno tripli ma ora godiamoci questa vittoria".

I complimenti della Pellegrini: "Vittoria meritata"

In diretta su Sky Sport 24 sono arrivati i complimenti anche di Federica Pellegrini: "Purtroppo per via della finale della staffetta non ero presente, però ho visto la partita in vasca: i ragazzi sono stati fantastici, è una vittoria meritata".