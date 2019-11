Pallanuoto, Champions: Pro Recco-Ferencvaros 13-13

PRO RECCO-FERENCVAROS 13-13 (3-3, 4-4, 3-4, 3-2)

Pro Recco: Massaro, F. Di Fulvio, Mandic 1, Figlioli, Dobud, Velotto, Renzuto 2, Echenique 1, A. Ivovic 3 (1 rig.), F. Filipovic 4, E. Di Somma 1, Kayes 1, Prian. All. Rudic

Ferencvaros: S. Vogel, Zalanki 2, Kallay, Pohl 1, Vamos 1, Constantin-Bicari 1, Nemet, Jaksic 2, Younger, De. Varga 4 (2 rig.), S. Jansik, Fountoulis 2, Gardonyi. All. Z. Varga

La Pro Recco con un gol di Ivovic a 2 minuti dalla fine (autore di una tripletta) agguanta ngli ungheresi del Ferencvaros, campioni d'Europa in carica, nella quinta giornata del gruppo B della fase a gironi di Champions League. Partita equilibrata alla "Carmen Longo" di Bologna: il primo tempo termina 7-7. Gli ungheresi provano a scappare nella ripresa, ma con orgoglio la squadra di Rudic ottiene un buon pari. In evidenza, oltre a Ivovic, Filipovic che realizza 4 reti (come Varga, bomber del Ferencvaros). Con questo punto la Pro Recco sale a quota 11, a -2 dai campioni d'Europa. Prossimo appuntamento il 4 dicembre in trasferta contro gli ungheresi dell'Orvosegyetem, come sempre in diretta esclusiva su Sky Sport.