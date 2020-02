Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-OSC Budapest, venerdì in diretta su Sky

Nella partita d’andata, in Ungheria, la Pro Recco fece la sua miglior gara della prima fase, vincendola 14-10. Adesso si gioca a Verona per il bis. Diretta venerdì 21 febbraio dalle 20.30 su Sky Sport Collection

In fondo, questi ragazzi dell’OSC Budapest (che tutti conoscono come Orvosi) andrebbero accolti con un tappeto rosso e con tanti ringraziamenti. Grazie a loro, la Pro Recco ha potuto prendersi il primo posto del girone che, adesso, va difeso perché tanto importante in ottica Final 8, anche se la qualificazione é gia in tasca.

La squadra di Rudic ha fatto il suo, battendo agevolmente la Dinamo Tbilisi nelle due partite a cavallo tra la fine del 2019 e la ripresa post Europei ma l’OSC ha saputo fermare il Ferencvaros nel doppio, infuocatissimo derby di Budapest, pareggiando l’andata e addirittura andando a vincere a casa sua due settimane fa.

Pro Recco ora a +3 sui campioni d’Europa in carica e a +4 sullo stesso OSC ma anche con la consapevolezza che gli avversari di questo turno sono di caratura importante, ulteriormente impreziosita dall’oro europeo conquistato da tre dei suoi giocatori (Manhercz, Erdely e Harai).

Lo si era già visto, del resto, lo scorso 4 dicembre, nella partita d’andata, in Ungheria, e li la Pro Recco giocò la sua miglior partita della prima fase, vincendola 14-10.

Alle piscine Monte Bianco di Verona bissare quella vittoria sarebbe fondamentale per poi andare a sfidare il Ferencvaros a Budapest il 3 marzo con il vantaggio necessario per tenersi il primato.

Insomma, cari ragazzi dell’OSC “grazie mille” ma adesso la Pro Recco ha bisogno di non fermarsi più. Appuntamento con la diretta venerdì 21 febbraio alle 20.30 su Sky Sport Collection.