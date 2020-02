Pallanuoto, in Champions la Pro Recco riparte con una vittoria contro la Dinamo Tblisi

Partenza lenta, atterraggio morbido. Morbidissimo. Per rimettere la testa e i muscoli della Champions League, la partita di Tblisi contro la Dinamo era ed è stata l’ideale: avversario debole, risultato mai in discussione (9 a 2 già all’intervallo lungo), nonostante l’andamento lento e i tanti errori davanti alla porta avversaria. Insomma, poco più di un allenamento per ribadire che la distanza tecnica tra le due squadre è ancora troppo ampia e per confermare il primo posto nel girone.

Ma, proprio perché così poco impegnativo, il test georgiano non ha potuto dare a Rudic tutte le altre risposte che si aspetta da questo girone di ritorno, quelle legate alla qualità complessiva del gioco che, durante la prima parte della stagione e fino alla lunga pausa per gli Europei di Budapest, si è vista solo a tratti.

Per quelle ci sarà tempo, per quelle occorre il lavoro in vasca ed esami più tosti. Come i prossimi due di questa Champions League, contro l’OSC a Verona, prima e contro i campioni d’Europa in carica del Ferencvaros a Budapest, poi. Le due partite che, inevitabilmente, disegneranno la geografia del girone.

Per la Pro Recco, che è già certa della qualificazione alle Final 8 (per le quali ha ricevuto l’ok per poterle ospitare nella bellissima cornice di Punta S.Anna), resta fondamentale poterci arrivare comunque con il primo posto in tasca. E per quell’obiettivo, allora, anche una partita morbida come quella di Tblisi può servire.