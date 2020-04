Due eccellenze della pallanuoto ospiti a Casa Sky Sport, il Ct del Settebello e il leggendario allenatore serbo attualmente alla guida della Pro Recco: "Come passo le giornate? Mi dedico alla pittura e ai disegni astratti". Sergente di ferro o no? "Metodi duri ma necessari per il salto di qualità", ha ricordato Campagna. Entrambi d'accordo sul valore di Francesco Di Fulvio: "Uno dei migliori al mondo, scriverà la storia" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Le news di Sky Sport su Facebook Messenger ISCRIVITI

Si parla di pallanuoto a Casa Sky Sport, appuntamento che ha visto la partecipazione di due figure eccezionali. Subito presente in collegamento Sandro Campagna, Ct della Nazionale italiana dal 2008 dopo la prima gestione tra il 2000 e il 2003. Recentemente inserito nella Hall of Fame della International Swimming, l’allenatore del Settebello ha commentato: "Sono molto orgoglioso ma non sono un individualista. Condivido successi con collaboratori e allenatori che ho avuto. Questa onorificenza va condivisa con le persone con cui ho lavorato. Sono orgoglioso di aver contribuito al movimento della pallanuoto, importantissimo per lo sport italiano". Campagna ma non solo tra gli ospiti di Sky Sport, d’altronde chi ha risposto alle domande dello studio e degli appassionati da casa è stato anche Ratko Rudic. Classe 1948 e leggenda della pallanuoto, l’allenatore della Pro Recco ha ricordato così Sandro da giocatore: "Era molto bravo, ha fatto un assist fondamentale nella finale per l’oro a Barcellona nel ‘92". E dopo aver confidato la mancanza del barbiere in un periodo così delicato, Rudic ha risposto a tante curiosità. Rudic: "Io, pittore astrattista" L’emergenza Coronavirus impone di restare nelle proprie abitazioni, prassi comune anche per Rudic che ha ripreso confidenza con una sua grande passione: "All’inizio dovevo scegliere tra pittura e pallanuoto. Ho scelto la seconda, ora che non c’è posso dipingere. Inizialmente mi dedicavo al realismo, ora mi occupo di disegni astratti". Quasi un paradosso per chi sia stato molto concreto nello sport, lui che ha conquistato 4 ori olimpici con 3 diverse Nazionali: "Una medaglia migliore delle altre? Ogni oro olimpico ha una storia e un legame emozionale e sentimentale. Non posso dare preferenze, è una sensazione unica e ogni oro ha un valore speciale per me".

Il sergente di ferro Una figura iconica già ai tempi della Jugoslavia, lui che è stato spesso accostato al classico "sergente di ferro". Cosa ne pensa il diretto interessato? "Io penso che servano severità e regole da rispettare - ha risposto Rudic -, il gioco ti prepara ad eseguire il ruolo in modo molto specifico. Io voglio avere rispetto da parte della squadra negli allenamenti con dedizione e concentrazione. Ma non sono stato così duro come si dice". Sull’argomento è intervenuto anche Sandro Campagna: "Ratko ho parlato di due cose importanti a partire dalla gestione del successo. Me lo ricordo sempre presente sul pezzo, non guardava la vittoria ma dava motivazioni per andare oltre. Ma anche gestione dell’insuccesso: ho visto come assorbiva la sconfitta e si buttava sul lavoro con ulteriore determinazione". Ma è stato un allenatore severo? "Quando è venuto in Italia ci ha dato metodi molto duri - ricorda Campagna -, ma necessari per il salto di qualità. Disciplina e forza mentale sono merito suo. Nel ’94 non voleva usassimo i telefonini, ce li sequestrava".