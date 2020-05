La rivoluzione di Greg, cambia tecnico dopo 9 anni

Notizia importante nel mondo del nuoto che riguarda Greg Paltrinieri. A sorpresa il fuoriclasse azzurro ha deciso di cambiare guida tecnica. Si chiude dunque una delle collaborazioni più vincenti nella storia del nuoto italiano. Con l’allenatore Stefano Morini sono stati 9 anni di trionfi per Paltrinieri, ha vinto tutto compreso l’oro olimpico nei 1500 stile a Rio nel 2016. “Senza Morini non sarei mai diventato un campione”, commenta commosso lo stesso Greg ufficializzando la sua decisione molto coraggiosa. Paltrinieri non si allenerà più, dunque, al Centro Federale di Ostia. Resterà come base a Roma sotto la nuova guida tecnica di Fabrizio Antonelli, allenatore specializzato nel nuoto di fondo in acque libere. Oltre alle specialità degli 800 e dei 1500 stile il nuovo progetto di Paltrinieri ha sempre più al centro dell’attenzione la 10 Km di nuoto, disciplina per cui ha già ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. “Morini è stato molto più di un semplice allenatore”, spiega ancora Super-Greg un addio che ha del clamoroso nell’ambiente del nuoto mondiale. “Sono arrivato al centro federale di Ostia nel 2011 che ero un ragazzino e adesso sono un uomo. Basti pensare che quando sono arrivato dividevo la stanza con Gabriele Detti, eravamo degli adolescenti. Nel frattempo ci siamo diplomati, siamo cresciuti medaglia dopo medaglia. Sento la necessità di confrontarmi con un tecnico che sia maggiormente specializzato nel nuoto di fondo. Disciplina che amo da quando sono ragazzino e in cui credo fortemente. Pertanto ho individuato insieme allo staff tecnico-dirigenziale della federazione Fabrizio Antonelli". Non nasconde il proprio dispiacere l’allenatore Stefano Morini: “ Pur comprendendo le ragioni, avrei preferito completare il ciclo olimpico; portarlo sino a Tokyo curando il lavoro in corsia e quello in acque libere in sinergia allo staff tecnico della nazionale di fondo. Il nostro rapporto va oltre quello tra allenatore e atleta e la sua scelta non pregiudica il nostro legame tecnico ed affettivo. Spero che trovi ciò che cerca. Gregorio è un campione in allenamento, in gara e nella vita. Abbiamo vissuto insieme nove anni di grandi trionfi che continuano ad emozionarmi; proseguiremo a scriverne altri distanti, ma uniti. Slogan che in questo periodo ci sta proprio bene". Il nuovo progetto tecnico sarà a breve approfondito dalla Federazione Italiana Nuoto con Antonelli, che ha manifestato una disponibilità di massima, e coinvolgerà anche l’altro azzurro Domenico Acerenza.