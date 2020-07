Settebello d'amare!

Un ritorno alle origini per celebrarla e per pensare alla pallanuoto che verrà. Si gioca in mare, li dove questo sport nacque alla fine del 19esimo secolo, si gioca per riattaccare i fili di una storia che, come tante nello sport, si era interrotta cinque mesi fa. Nella splendida cornice di Ortigia, a Siracusa, a casa di Alessandro Campagna, il Settebello chiude il lunghissimo raduno di otto settimane con una partita-evento fortemente voluta e organizzata dagli stessi giocatori che si sfideranno mischiati tra loro e con il rinforzo di quattro giocatori della squadra locale. Una gioia per gli occhi, un pomeriggio speciale (gli spettatori potranno assistere dalla terrazza del Circolo Unione e dai barchini che scenderanno direttamente in acqua), un tributo della nazionale campione del mondo alla città che l’ha ospitata. Un abbraccio che sa di storia e amore senza età per questo sport. Il Settebello si sposterà poi ad Ostia, dove si sfiderà la squadra azzurra campione del mondo 2011 di Shanghai e quella del 2019 a Gwangju. Si ricomincia, finalmente