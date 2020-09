Arati Saha, la protagonista del Doodle di oggi

Anche Google celebra la nuotatrice passata alla storia perché, il 29 settembre 1959, percorse a nuoto 42 miglia da Capo Gris Nez in Francia fino a Sandgate, in Inghilterra. Nota anche con il nome Arati Gupta, divenne dunque famosa per essere stata la prima donna asiatica a nuotare attraverso la Manica.

A parte quella vittoria, fu la più giovane della prima squadra a rappresentare l’India appena divenuta indipendente alle Olimpiadi estive del 1952 a Helsinki, in Finlandia. La sua specialità principale è stata la prova dei 100 metri stile libero.

La sportiva fu anche la prima donna a ricevere il premio Padma Shri nel 1960, la quarta più alta onorificenza civile della Repubblica indiana dopo il Bharat Ratna, il Padma Vibhushan e il Padma Bhushan. Un riconoscimento per i suoi successi conferito dal governo indiano in occasione del Giorno della Repubblica.

Oggi torna “nella storia” anche grazie al Doodle di Google che raffigura proprio il percorso che Arati Saha coprì a nuoto. Arati Saha è morta nel 1994, a soli 54 anni.