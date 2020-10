La nuotatrice azzurra ha annunciato la sua positività al tampone su Instagram. "Mi spiace, sarei dovuta partire per Budapest per la ISL: ora mi toccheranno 10 giorni di quarantena", ha spiegato la Divina

Federica Pellegrini è positiva al coronavirus . Lo ha annunciato la stessa nuotatrice su Instagram. "Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita dall'acqua perché avevo molti dolori - spiega la Divina -. Tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola. Ho fatto il tampone e l’esito è positivo, sono positiva al Covid ". Avrebbe dovuto partecipare alla International swimming league di Budapest , che ovviamente sarà costretta a saltare. "Mi spiace un sacco perché lunedì dovevo partire per l'Ungheria - prosegue Pellegrini -. Avevo bisogno e voglia di gareggiare. Mi spiace tanto perché mi stavo allenando bene e non vedevo l’ora di iniziare una stagione normale. Non so se ridere o piangere, ma in realtà ho pianto finora . Ora mi faccio 10 giorni di quarantena a casa".

L’International Swimming League (ISL), il campionato di nuoto a squadre professionistiche di scena a Budapest, sarà visibile su Sky Sport dal 16 ottobre al 22 novembre. Cinque settimane di gare con 10 team provenienti da diversi Paesi, tra cui l'Italia senza la sua capitana designata, Federica Pellegrini. Sky Sport trasmetterà i match di qualificazione, le semifinali e le finali, con tutte le gare degli Azzurri, oltre a tanti altri match che coinvolgeranno altri Paesi.

