Nuoto, ISL 2020 al via senza Federica Pellegrini

Appuntamento da oggi alle 16 su Sky con la competizione mondiale di nuoto a squadre professionistiche di scena a Budapest: In Ungheria non ci sarà Federica Pellegrini, positiva al coronavirus. In onda su Sky Sport e NOW TV i match di qualificazione, le semifinali e le finali: 5 settimane di sfide con i migliori nuotatori al mondo

Al via su Sky l’International Swimming League (ISL), il primo campionato di nuoto a squadre professionistiche che a Budapest vedrà in vasca i migliori nuotatori al mondo a partire da venerdì 16 ottobre, fino al 22 novembre. Grazie a una partnership tra Sky e ISL, in arrivo cinque settimane di gare ad altissimo livello, con 10 team provenienti da diversi Paesi, tra cui il team italiano, rappresentata dalla squadra Aqua Centurions. Assente Federica Pellegrini, positiva al coronavirus e in quarantena almeno per i prossimi 10 giorni. Sky trasmetterà i match di qualificazione, le semifinali e le finali, con tutte le gare degli Azzurri, oltre a tanti altri match che coinvolgeranno altri Paesi.

Ogni match sarà diviso in due giorni: si parte venerdì 16 ottobre con la diretta del match inaugurale tra Energy Standard, Cali Condors, New York Breakers e L.A. Current, in onda alle 16 su Sky Sport Collection. Le stesse squadre saranno in vasca sabato 17 ottobre alle 20 su Sky Sport Arena per il secondo giorno di gara. Domenica alle 18, sempre su Sky Sport Arena, il debutto della squadra italiana Aqua Centurions contro London Roar, D.C.Trident e Team Iron, con il secondo giorno di gara in programma lunedì 19 alle 16. Tutte le gare saranno visibili anche su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.