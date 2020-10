Nuovo record italiano nei 50 rana per Benedetta Pilato nella prima giornata della International Swimming League cominciata a Budapest: chiude seconda e centra il nuovo primato in 28''97

Nuovo record italiano per Benedetta Pilato. La quindicenne tarantina ha chiuso al secondo posto la gara dei 50 rana in 28"97, battuta per un decimo dalla campionessa olimpica e mondiale, la statunitense Lilly King, la sola che l'aveva preceduta anche nell'ultimo mondiale di Gwangju, in Corea del Sud. Benedetta Pilato, che ha migliorato un record già suo e che detiene anche il primato in vasca lunga, gareggia con il club francese dell'Energy Standard.