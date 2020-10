Migliorano le condizioni di Federica Pellegrini che aggiorna i suoi tifosi attraverso Instagram dopo la positività al Covid-19: "Non ho febbre e i polmoni sono ok. Tuttavia c'è una cattiva notizia, mia mamma ha i sintomi e ora dovrà fare il tampone"

Federica Pellegrini prosegue negli aggiornamenti quotidiani attraverso il suo profilo Instagram circa l'evolversi delle sue condizioni di salute dopo la positività al Covid-19. Le cose stanno migliorando, come lei stessa spiega nel suo video diario: "Buongiorno ragazzi, questa mattina mi sono svegliata bene, avevo voglia di fare, di alzarmi dal letto, ho fatto un po’ di lavori qua a casa, febbre niente, gusto e olfatto non li ho ripresi, per quello mi hanno detto che ci vorrà un po’ di tempo - spiega - Ieri ho fatto anche un’ecografia ai polmoni e sono ok, quindi devo dire che quella era la cosa che mi preoccupava di più, e sono un po’ più rincuorata".

Tuttavia c'è anche una cattiva notizia che la nuotatrice azzurra vuole condividere con i suoi tifosi: "Partiamo dal principio, io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui perché ci dovevamo dare il cambio per i cani e quindi lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa e abbiamo cercato di mantenere distanze, mascherine e di stare attente - spiega ancora - Però purtroppo da questa mattina anche lei ha i sintomi, domani farà il tampone. La cosa buona è che io adesso sono in grado di darle una mano e in più ho gli anticorpi per poterle stare più vicino ovviamente stando sempre attenta. Purtroppo ragazzi questa cosa è veramente… si attacca con una facilità che onestamente non immaginavo, però vivendo anche insieme è stato anche molto facile, lei ha mal di testa, 37.4 di febbre, tanti dolori, poverina mi dispiace un sacco veramente".