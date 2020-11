ISL, anche Federica Pellegrini a Budapest

La numero uno del nuoto azzurro è pronta per tornare in vasca: è attesa a Budapest per il nuovo appuntamento dell'International Swimming Leaugue, la Champions League del nuoto. Un evento che Sky Sport trasmetterà in diretta a partire da giovedì 5 novembre. La squadra italiana sarà impegnata lunedì 9

Dopo la brutta esperienza con il Covid, Federica è pronta a tornare in piscina. Risultata positiva lo scorso 15 ottobre, ne è uscita il 30 ottobre, superando anche tutte le visite di controllo per riavere l’idoneità sportiva. “Finalmente si torna in acqua con nuovi obbiettivi", aveva commentato la nuotatrice azzurra. E adesso è già tempo di tornare in acqua. Federica è infatti attesa a Budapest dove si sta svolgendo l’International Swimming League (ISL), campionato di nuoto a squadre professionistiche che vede in vasca i migliori nuotatori al mondo.

La Pellegrini raggiungerà Budapest nelle prossime ore e intanto nella sicurezza della bolla dei campioni di nuoto avrà la possibilità di tornare ad allenarsi visto che in Italia la situazione è complicata anche da questo punto di vista a causa della chiusura della maggior parte delle piscine che spesso non hanno la possibilità di tenere aperto per i soli atleti di interesse nazionale. Valuterà le sue condizioni, che non potranno essere ottimali, ma certamente farà il possibile per dare una mano agli Aqua Centurion , il team di cui è capitana e che ha bisogno di punti per una difficile rimonta. Potremo vedere Federica Pellegrini in acqua nelle staffette, ma farà di tutto per dare una mano al team anche con le gare individuali. Intanto Federica, dopo il lungo stop, vorrà tornare a capire la propria condizione in acqua.