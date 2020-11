ISL, Pellegrini: "Pronta per entrare nella bolla"

Guarita dal Covid, l'olimpionica del nuoto si è messa in viaggio per raggiungere, a Budapest, la "sua" squadra azzurra impegnata nell'International Swimming League, campionato di nuoto a squadre professionistiche che vede in vasca i migliori nuotatori al mondo. Risultata positiva lo scorso 15 ottobre, dopo due settimane l'azzurra ha avuto il tampone negativo, superando tutte le visite mediche per riottenere l'idoneità sportiva. Federica, una volta arrivata in Ungheria, dovrà comunque sottoporsi ad un altro tampone per entrare nella "bolla" di Budapest e riprendere ad allenarsi. La squadra italiana degli Aqua Centurion sarà impegnata lunedì 9 novembre dalle 16 (live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena).