Mostruoso Dressel: record mondiale nei 100 misti

Un tempo che non vale solo il record del mondo. Caeleb Dressel, con il tempo di 49''88 è il primo uomo a scendere sotto la barriera dei 50'' nei 100 misti. Nella seconda sessione della semifinale 2 della Champions League del nuoto (ISL 2020) lo statunitense ha regalato spettacolo, in un disciplina tipica della vasca corta. Battuto il vecchio primato che apparteneva al russo Vladimir Morozov (50″26) e dominio nella prova che ha visto Marco Orsi concludere in quinta posizione con il tempo di 52″18. Dressel aggiunge un altro record mondiale dopo quello nei 100 farfalla e nella staffetta 4x100 mista. L'americano ha in bacheca anche due ori olimpici, conquistati a Rio nei 400 stile libero e nella staffetta 4x100 misti