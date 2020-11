E chi la ferma più? Benedetta Pilato continua a collezionare record. Per la terza volta nel giro di un mese migliora il suo primato italiano nei 50 rana. Questa volta non vince, si deve inchinare alla campionessa olimpica in carica Lilly King. Prima l’americana, seconda l’italiana. Proprio come accadde ai Mondiali in vasca lunga di Gwangju nel 2019, allora la Pilato fu una rivelazione con la sua medaglia d’argento a soli 14 anni . A distanza di un anno la gerarchia resta la medesima, a mutare è però la considerazione: la tarantina è oramai stimata come una campionessa a tutti gli effetti, pure la King ha dichiarato di temere la piccola Benny.



Vince dunque l’americana in 28”77 ma l’azzurra la tallona in rimonta a soli 4 centesimi di distanza. Con una strepitosa seconda vasca la Pilato tocca la piastra in 28”81. E’ il nuovo record italiano e record del mondo juniores, il quarto tempo di sempre al mondo, migliora il suo precedente di una settimana fa (28”86). Non è finita. E’ pure il record europeo, eguaglia il crono realizzato da Ruta Meilyte ai Mondiali in corta di Doha nel 2014. C’è il filo della precocità che unisce Benny a Ruta, la lituana era salita sul tetto del mondo alle Olimpiadi di Londra del 2012 quando a soli 15 anni vinse l’oro nei 100 rana, una ragazza talentuosa che però non è riuscita a reggere le pressioni di uno sport logorante, è caduta nell’abisso della depressione (“è una lotta contro cui combatto ogni giorno”) e nel maggio del 2019 ha annunciato il ritiro ad appena 22 anni.



I pericoli di una sovraesposizione ci sono pure per la Pilato, certo. Lei stessa a SkySport lunedì scorso dichiarava: “Il rischio di montarsi la testa c’è ma preferisco stare tranquilla, nella vita vince sempre l’umiltà”. Proprio per questo intorno alla piccola Benny è stato creato un fortino di protezione che parte da una famiglia capace di reggere l’onda d’urto, in un primo tempo spiazzante, derivata dall’eccessiva attenzione nei confronti della figlia. Mamma Antonella e papà Salvatore, militare presso la base Maristaer di Grottaglie, hanno preso le misure del “fenomeno Benny” e insieme al fratellino Alessandro sono ferrei nel difendere la serenità della figlia. Nel cerchio di protezione una figura fondamentale la ricopre Vito D’Onghia, l’allenatore che ha messo in acqua la Pilato all’età di sei anni, metodico nel continuare a tutelare prima l’adolescente che la campionessa, con l’aiuto anche della società Circolo Canottieri Aniene che un anno fa ha tesserato la tarantina. Tremendamente ambiziosa in acqua, Benedetta è pure saldamente determinata a non stravolgere la leggerezza dei suoi 15 anni (ne compirà 16 il prossimo 18 gennaio), fatta di giochi con il fido pappagallo Paco e di libri. Nelle sei settimane dentro la bolla dell’hotel di Budapest è sempre stata in collegamento con la terza classe del suo liceo, il Principessa Maria Pia di Taranto, tra lezioni e interrogazioni in streaming. Dal punto di vista tecnico stupisce soprattutto il miglioramento nei 100 rana, la gara che conta perché è specialità olimpica. Una settimana ha stabilito il nuoto record italiano, prima azzurra a scendere sotto la barriera del minuto e quattro secondi (1’03”55). Domani, nell’ultima giornata delle finali della ISL proverà a migliorarsi ancora. A 15 Benny anni ha una fame enorme.