Finali ISL, Pilato 5^ nei 100 rana

Niente podio per l'azzurra Benedetta Pilato nelle finali dell’International Swimming League di Budapest, gare svoltesi nella vasca corta della Duna Arena. La 15enne tarantina, che aveva eguagliato il giorno prima il primato europeo dei 50 rana, stavolta si è piazzata quinta nella gara dei 100 rana vinta dalla campionessa olimpica di Rio Lilly King in 1'02’’50, a 14 centesimi dal record del mondo. Al secondo posto la giamaicana Alia Atkinson (1'03’’56). La Pilato ha nuotato invece in 1'04’’27.