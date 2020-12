Non basta un super primo tempo a Brescia, che cede 8-6 a Barceloneta nel terzo e ultimo appuntamento del primo round di Champions a Budapest. Decisive per gli spagnoli le reti di Munarriz, miglior marcatore di questa prima fase del torneo. La Champions su Sky torna per il Round 2, dall’1 al 5 marzo 2021

Ieri l’impresa, oggi la resa. Comunque a testa alta. Dopo la vittoria scintillante contro i campioni in carica, oltre che padroni di casa, del Ferencvaros, nella piscina della Duna Arena di Budapest al Brescia non è riuscito il bis contro il Barceloneta che, dal canto suo, ha confermato di essere una delle migliori espressioni della pallanuoto europea in circolazione. L’avvio dei leoni è stato carico di concentrazione e di buone strategie. E il braccio d’oro di Giacomo Cannella le ha concretizzate: la sua doppietta ha portato Brescia a chiudere davanti il primo tempo. Ma già nel secondo si è capito che i catalani avevano potenzialità maggiori e quando è salito in cattedra Alberto

Munarriz, miglior marcatore di questa prima fase di Champions League, per la squadra di Bovo si è fatto tutto più complicato. Il 26enne di Pamplona ha infilato la porta di Del Lungo quattro volte consecutivamente, tra la fine del secondo parziale e l’inizio del quarto, e lì si è fatto buio per gli italiani, andati invece a sbattere sistematicamente contro la difesa avversaria. Il Barceloneta ha gestito gli ultimi otto minuti, concedendo al Brescia solo un parziale e generoso recupero. Resta più che buono il voto per il Brescia e per tutta la pattuglia italiana. Era solo il primo atto e da qui a marzo si potrà aggiungere carburante e spirito giusto. La Champions League è appena cominciata.