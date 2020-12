Prima vittoria in Champions League per Ortigia, che supera ad Ostia il Marsiglia per 11-10: decisive nel finale le parate del totem Tempesti. In vasca oggi anche Brescia e Pro Recco

La prima volta non si scorda mai. E questo pomeriggio nella piscina di Ostia, l’Ortigia, non se lo dimenticherà: la prima vittoria in Champions League. Perché è un evento storico per il club di Siracusa e perché l’ha ottenuta con una partita e un finale, soprattutto, da batticuore contro Marsiglia. La squadra di Piccardo ha cominciato subito con personalità. Troppa la voglia di sbloccare la classifica dopo le due sconfitte con Olympiacos e Recco: 3-1 nel primo parziale. Poi è cominciato il botta e risposta che ha portato i francesi a rimontare e sorpassare nel terzo parziale, fino al +2 e l’Ortigia capace di annullare il gap e rimettersi ancora in linea di galleggiamento. L’ultimo tempo è stato un trionfo di emozioni. Valentino Gallo, 35 anni e braccio sinistro ancora tra i migliori in circolazione ha piazzato un uno-due bellissimo e pesante; il ragazzino-prodigio del Marsiglia Vernoux (classe ’02) ha risposto e, nell’ultimo minuto e mezzo, con un gol di vantaggio, l’Ortigia ha retto anche grazie al totem che ha in porta, Tempesti. Strepitoso. Alla sirena finale, esultanza e pura emozione per i ragazzi di Piccardo, un’altra dopo quella nella vasca di casa, un mese fa, quando battendo la Mladost nello spareggio preliminare, erano riusciti a qualificarsi ai gironi di Champions League. Anche quella era una prima volta, l’Ortigia ci sta prendendo gusto.