Il Settebello batte ancora la Spagna (9-8) e si aggiudica la Frecciarossa Cup trionfando al centro federale di Ostia. Contro i vicecampioni del mondo ed europei brilla l'ex Echenique: il mancino di Rosario trascina l'Italia con un poker, ripetendosi contro gli spagnoli, sconfitti con lo stesso punteggio dello scorso 10 gennaio nella finale per il terzo posto della World League europea. Gli azzurri, avanti anche di tre (7-4, 8-5, 9-6), subiscono nei minuti finali le reti di Sanahuja e Del Toro che però non bastano alla Spagna per l'aggancio.

Campagna: "Sulla strada giusta in vista delle Olimpiadi"

Il Ct Sandro Campagna, che ieri ha tagliato il traguardo delle 400 panchine alla guida degli azzurri, ha commentato entusiasta il successo sugli spagnoli: "C'era un po' di stanchezza dopo il lungo collegiale e la 4 partite, due non ufficiali e quelle della Frecciarossa Cup. Nel quarto tempo abbiamo subito il loro pressing che ci ha sfiancato e non abbiamo letto bene alcune situazioni. Ma la vittoria è meritata per come abbiamo gestito la partita nel complesso. Sono contento per il lavoro svolto. Questi sono test al top ed in vista delle Olimpiadi siamo sulla strada giusta".