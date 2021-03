Pro Recco, vittoria facile anche con Ortigia: 10-3

PRO RECCO-ORTIGIA 10-3 (2-0, 3-0, 3-3, 2-0)



Non ce n’è per nessuno. Neanche per l’Ortigia. Troppo forte, la Pro Recco: le qualità dei campioni messe al servizio di un progetto corale hanno confezionato la vittoria n.7 di questa Champions League che, già ieri, dopo la vittoria con il Marsiglia, aveva promosso aritmeticamente i campioni d’Italia alle Final Eight di giugno.

Il testa-coda che ha fatto calare il sipario sulla seconda fase nella bolla di Ostia si è confermato in tutta la sua misura: tra la squadra di Hernandez e quella di Piccardo, al momento, c’è un solco troppo ampio. 5-0 alla fine del secondo tempo, 7-0 all’inizio del terzo e partita già pronta per andare in archivio. Solo a quel punto un pizzico di normale rilassamento ha permesso ai siciliani di rimettersi in pari (almeno nel parziale, 3-3) senza però riuscire a garantirgli un rientro vero dentro la sfida.

A fine aprile, quando la Champions League tornerà in acqua per la terza fase, la Pro Recco dovrà unicamente preoccuparsi di conservare il primo posto ed “allenarsi” per le finali. L’Ortigia, rimasta inchiodata all’ultimo posto, avrà ancora tre partite per provare ad acchiappare in extremis almeno il quarto.

Contro i più forti ha dovuto inchinarsi, sicuramente ha imparato. Gli tornerà utile.