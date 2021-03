Prima giornata degli Assoluti ni nuoto di Riccione. Il proscenio è di Sara Franceschi nei 400 misti che conquista il pass per le Olimpiadi di Tokyo. La 21enne livornese (tesserata per Fiamme Gialle e Team Acqua Sport) vola in 4'37"06 sotto il limite richiesto per le olimpiadi di Tokyo (4'37"0). Alle sue spalle la vice campionessa europea in carica Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) in 4'40"58 e Carlotta Toni (Esercito/RN Florentia) in 4'44"04.



Nei 200 dorso Margherita Panziera tira fuori il colpo della fuoriclasse. La 25enne di Montebelluna - tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene - nuota in 2'05"56 record italiano che ritocca il 2'05"72 da lei griffato a Riccione nel 2019. A farle compagnia sul podio due giovanissime di belle speranze: la pugliese Erika Francesca Gaetani (Gestisport) in 2'11"80 e la romana Martina Cenci (Fiamme Oro) terza in 2'12"20.