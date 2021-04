Nell’ultima giornata degli Assoluti di Riccione Gregorio Paltrinieri mette in chiaro le cose e manda un messaggio urbi et orbi: nei 1500 sono io il campione olimpico in carica, venite a battermi. Il 26enne poliziotto di Carpi nuota 14’40”38, è il miglior crono mondiale stagionale. “Devo dire che sono ancora stanco dalla gara degli 800 di ieri”, sorride Greg. “Ma è vero, è un messaggio per gli avversari. Per me è un bel punto di partenza per le prossime gare “

A Tokyo vuol vincere in 3 gare (800, 1500 e 10 Km di Fondo). Un obiettivo ambizioso certo, qualcuno lo potrebbe definire pure presuntuoso. Avrebbe potuto tranquillamente concentrarsi su una unica gara, difendere il suo oro nelle 30 vasche ma accontentarsi non è nel suo DNA: “E’ soprattutto presuntuoso nella mia testa pensare di poter essere competitivo in tre gare ed io voglio provarci a tutti i costi. Perché dovrei privarmi della gioia di poter fare tre gare alle Olimpiadi?”.

Ma gli orizzonti infiniti sono solo per i fuoriclasse. E Greg lo è. E’ carico, consapevole che deve ancora macinare chilometri nei prossimi mesi, stimolato dal lavoro – iniziato un anno fa- con l’allenatore Fabrizio Antonelli ma è pure galvanizzato da un gruppo azzurro che sta crescendo a livelli esponenziali. “Almeno da quando ci sono io, negli ultimi anni, è la nazionale più forte. Lo dico davvero. Lo si vede nelle prestazioni fatte qui nei Campionati Italiani in questi giorni, abbiamo atleti forti in quasi tutte le gare, c’è una esaltazione in piscina diversa dal solito che non si provava prima. E’ super stimolante per tutto il movimento ma anche per me, non voglio rimanere indietro nei tempi. Spero di godermela e spero se la possa godere il pubblico da casa questa Italia perché il nuoto azzurro adesso è veramente all’apice. Siamo forti. Lo dovremo dimostrare quando conta? Certo. Ma i presupposti ci sono tutti. Credetemi, è super bello”.

Simona Quadarella vince i suoi 1500 stile in 15'57"03. È il quinto crono mondiale stagionale ma diciamolo chiaro: per rivedere la vera Quadarella - versione 2019 (oro mondiale) - ci vuole ancora tempo e lavoro. Per adesso va già bene così. Molta (ma molta) fiducia in Simona.

Arriva un altro pass olimpico grazie al 21enne genovese Alberto Razzetti nei 200 misti. Nuota 1’57”13, sotto il limite olimpico. Andrà a Tokyo insieme alla coetanea Sara Franceschi, si allenano insieme a Livorno, la città che possiamo oramai considerare la patria della specialità dei misti.