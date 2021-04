Pro Recco non si ferma: Spandau Berlino ko 10-7

SPANDAU BERLIN-PRO RECCO 7-10 (2-2, 2-4, 2-1, 1-3)

Ancora una vittoria, e sono 8 su 8. La Pro Recco batte lo Spandau Berlin nella gara che apre il terzo e ultimo concentramento, prima della final eight di Belgrado. Un successo sofferto, a maggior ragione se pensiamo che nella gara di dicembre lo scarto fu di ben 13 gol. Questa volta i tedeschi iniziano difendendo bene e trovano gol anche in situazioni di uomini pari, dall’altra parte Di Fulvio e compagni sembrano distratti e poco reattivi. Nonostante questo fino all’inizio del quarto tempo il risultato rimane in perfetta parità, ma quando Recco decide di accelerare alza il muro in difesa e con Figari, Ivovic e Younger piazza il 3-0 che serve per archiviare la pratica Spandau. La forma fisica non è al massimo, ma probabilmente è una strategia studiata bene da Gabi Hernandez. Non serve esserlo adesso al 100%, la qualificazione e il primo posto sono già in tasca, il momento più caldo della stagione deve ancora arrivare. E questo concentramento di Ostia serve alla Pro Recco per mettere benzina nel motore, provare schemi e situazioni di gioco, scegliere il centroboa che affiancherà Aicardi. Insomma un allenamento da Champions per trovare il ritmo giusto che possa riportare, ad inizio giugno, la squadra più titolata al mondo, sul tetto d’Europa.