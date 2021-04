Champions, Ortigia si arrende ai croati dello Jug

BARCELONETA-AN BRESCIA 10-9 (2-3 2-4 5-2 1-0)

di Dario Massara

Una grande occasione sprecata. Una partita dominata fino ad inizio terzo tempo, poi il crollo. Fisico e mentale. Brescia approccia molto bene contro i forti spagnoli, solida in difesa e precisa in attacco. Prima dalla distanza con le botte da lontano di Cannella e Jokovic, e poi non sbagliando nulla in superiorità. E’ proprio l’infallibilità con l’uomo in più che permette alla squadra di Bovo di prendere il largo, chiudendo il secondo parziale a più 3 e poi arrivando anche al massimo distacco, più 4, a 6.26 del terzo tempo. Da lì in poi si spegne la luce per Brescia e inizia la remuntada spagnola. Un terrificante parziale di 5-1, con l’unico gol italiano peraltro viziato da un probabile fallo, che porta le due squadre all’ultimo intervallo sul 9-9. Ma se il Barceloneta è reattivo sulle gambe, il Brescia ha staccato la spina. Fatica ad arrivare al tiro e quando subisce il gol del sorpasso getta la spugna. Mantenere il primato non era solo una questione di prestigio, significava evitare fino all’eventuale finale il derby con gli storici rivali della Pro Recco. Ma ovviamente Brescia metterebbe la firma sin d’ora per giocare la semifinale della final eight di Belgrado contro i genovesi. Anche perché in questa edizione della Champions Bovo ha dimostrato che può giocarsela alla pari con le squadre più forti d’Europa.