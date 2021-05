Europei, argento Italia nei tuffi a squadre

leggi anche

“In questa nazionale ci sono molti giovani ma anche i nuovi entrati sono motivati e gareggiano col sorriso, senza pensieri. Oggi abbiamo superato nazioni leader in questa specialità come Germania, Gran Bretagna e Ucraina”, misura il valore di questo argento il CT Bertone. I meriti vanno suddivisi tra tutti i componenti del baby quartetto azzurro ma il ruolo di leader e trascinatore spetta sicuramente ad Andreas Larsen che dalla piattaforma ha il dente avvelenato. Al 22enne di origine danese, nato a Copenaghen, che dal 2018 si allena a Roma sotto la guida tecnica di Benedetta Molaioli brucia ancora la prova opaca di una settimana fa in Coppa del Mondo a Tokyo, il 22esimo posto individuale gli ha negato la qualificazione olimpica. Sa di valere molto di più, lo vuole dimostrare. Dal trampolino sfodera un triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 80.50 punti, successivamente dalla piattaforma fa strabuzzare gli occhi con un quadruplo e mezzo valutato 88.80 punti (solo il marziano Kuznetsov lo supera con un magistrale 109C da 96.90 punti). Subito prima Larsen si era esibito in sincro con la Pellacani, il loro doppio indietro dai 3 metri valutato 64.50 aveva portato l’Italia in testa alla classifica proprio davanti alla Russia dopo i primi tre turni di tuffi. Chiara, la rossa, in Coppa del Mondo a Tokyo è riuscita a strappare il pass olimpico nel sincro (in coppia con Elena Bertocchi), ha un piccola speranza di potersi qualificare ai Giochi di luglio pure nella prova individuale, ma qui agli Europei arriva per togliersi altre soddisfazioni, sempre sotto gli occhi esperti del suo allenatore Domenico Rinaldi. “Questa gara sarebbe dovuta servita per rompere il ghiaccio ed è arrivato questo argento. E' un titolo che si aggiunge al mio palmares ed è molto bello averlo raggiunto divertendomi insieme ai miei compagni". Proprio la Pellacani aveva iniziato la prova del Team Event da sola mettendo nel forziere azzurro 63 punti con un doppio e mezzo ritornato sporcato leggermente da una entrata scarsa. Grande prestazione anche di Sarah Jodoin di Maria dalla piattaforma. Che consapevolezza ha guadagnato nel giro di 10 giorni la 21enne nata a Montreal ma naturalizzata italiana, trasferitasi a Roma dove è seguita dall’ex campione azzurro Tommaso Marconi. Sara prima da sola esibisce il suo cavallo di battaglia, una solida verticale (65.60 punti), e poi fa la chioccia di Riccardo Giovannini nel sincro che chiude la gara tiratissima: il loro doppio e mezzo con avvitamento carpiato non è perfetto (65.60), non è da medaglia d’oro, molto onore alla Russia che vince ma tanto merito a questo argento azzurro davvero scintillante. “Ci siamo divertiti; non ci aspettavamo grandi risultati e forse proprio questa è stata la chiave per raggiungere addirittura il secondo posto. Stiamo bene insieme e penso si sia visto in gara", dichiara soddisfatto Andreas Larsen.