Pellegrini: "Medaglia importante, mi dà fiducia"

Nonostante l'oro sfumato per soli 2 centesimi grande soddisfazione per Federica Pellegrini per l'argento conquistato nei 200 stile agli Europei di Budapest. "Scendere in acqua è stato un rischio dopo tutte le staffette - ha spiegato l'azzurra - ma sono contenta di come ho gestito la gara"

È una Federica Pellegrini soddisfatta quella reduce dall'argento nei 200 stile agli Europei di Budapest. Nonostante l'oro le sia sfuggito per soli 2 centesimi la Divina ha comunque motivi per sorridere per una medaglia conquistata in una gara che non avrebbe nemmeno dovuto disputare. "Oggettivamente è stato un rischio buttarsi in acqua oggi - ha spiegato - sapevamo che un 56 basso avremmo potuto farlo, ma saremmo state in quattro a valere quel tempo. Però dopo la staffetta fatta così bene ho detto ‘proviamoci’ ed è stata una bella gara. L’ho gestita al meglio per questo momento, quindi per me è una medaglia molto importante. Anche perché le medaglie a livello individuale sono sempre una bella botta di fiducia. Era l’ultima chance per provare batteria, semifinale e finale in una gara internazionale, che comunque dà sempre una tensione diversa rispetto ai meeting, e per una fase in cui non sono preparata nel migliore dei modi sono molto contenta". L'azzurra ha poi concluso con il sorriso: "Ancora oggi me la faccio sotto prima di una gara..." ha confessato ridendo.