Pellegrini argento nei 200, altri 2 bronzi azzurri

L'azzurra ha mancato per un soffio l'oro nella finale dei 'suoi' 200 stile libero agli Europei di Budapest. A conquistare l'oro per due soli centesimi la ceca Barbora Seemanova (1'56"27). Alberto Razzetti ha vinto a sorpresa il bronzo nei 200 misti. Bronzo azzurro anche nella staffetta 4x100 misti-mista

Federica Pellegrini è medaglia d'argento nei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest con il tempo di 1'56"29. Solo due centesimi in più della ceca Barbora Seemanova 1'56"27 che ha conquistato l'oro. Bronzo per la britannica Anderson. "Mamma, sono ancora viva!", ha esordito così la Pellegrini nell'intervista post gara spiegando che "ero un po' provata perché con Matteo (Giunta, il suo allenatore) abbiamo deciso di complicarci la vita e provare anche i 200 individuali, per provare tante gare ravvicinate, quello che si spera succeda a Tokyo. Sono soddisfatta di come ho gestito la gara, la medaglia non era così scontata".

Alberto Razzetti ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 misti. Il primatista italiano della specialità è stato preceduto dallo spagnolo Gonzalo De Oliveira e dallo svizzero Jeremy Desplanches.

Bronzo anche per il quartetto italiano nella staffetta 4X100 misti-mista con Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Alessandro Miressi. L'oro è andato alla Gran Bretagna, l'argento all'Olanda.