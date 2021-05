Panziera: "Questo argento non lo sento mio"

Nel video l'intervista di Lia Capizzi a Margherita Panziera dopo l'argento conquistato nella ripetizione della finale dei 100 dorso agli europei di Budapest.: "E’ la prima e sarà anche l’ultima volta che succede una cosa del genere perché per me è assurdo ripetere due volte la stessa gara. Io sono una duecentista e riesco a fare due 100 dorso nel giro di poco tempo, le altre ragazze no". Nella prima finale, ripetuta per un errore tecnico, la nuotatrice italiana si era classificata al quarto posto