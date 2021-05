Super Pilato nei 50 rana: record mondiale juniores

Benedetta Pilato fenomenale nelle batterie dei 50 rana agli europei di nuoto in corso a Budapest. La 16enne di Taranto ha fatto segnare il tempo di 29"50, infrangendo ben quattro record: nuovo primato mondiale juniores, europeo juniores, italiano e dei campionati europei. Un tempo di assoluto prestigio, a soli 2 centesimi dal record europeo della lituana Ruta Meilutyté e a 10 da quello del mondo assoluto della statunitense Lilly King. L'azzurra classe 2005 - dopo la delusione nei 100 rana - ha messo nuovamente il turbo in piscina, distanziando di ben 65 centesimi la compagna di squadra Arianna Castiglioni (30″15). Sesto posto per Martina Carraro, 18° tempo per Lisa Angiolini. Ora Pilato è ovviamente l'assoluta favorita per la conquista della medaglia d'oro europea.

Gli altri risultati degli azzurri a Budapest

La campionessa europea in carica Margherita Panziera ha fatto segnare il miglior tempo dei 200 dorso in 2'08"52, senza risentire del doppio impegno nei 100 che ieri le è valso la medaglia d'argento.

Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzerri si sono guadagnati la semifinale dei 50 stile libero, rispettivamente con il quarto e ottavo tempo. Nei 50 farfalla hanno passato il turno Elena Di Liddo e la primatista italiana Silvia Di Pietro, con il nono e il quindicesimo tempo.

Tre azzurri in due centesimi nei 100 farfalla ma solo il campione europeo in carica Piero Codia e Federico Burdisso, sesto e settimo, si qualificano, al contrario di Matteo Rivolta.

L'Italia si qualifica per la finale della 4x100sl mista con il miglior tempo di 3'26?37, fatto segnare da Manuel Frigo, Thomas Ceccon, Chiara Tarantino e Silvia Di Pietro.