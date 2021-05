Paltrinieri e Martinenghi argento, bronzo a Detti

Un'altra doppietta azzurra agli Europei di nuoto a Budapest: negli 800 stile libero argento per Gregorio Paltrinieri, bronzo per Gabriele Detti. Nei 50 rana bronzo per Nicolò Martinenghi

Doppietta Italia negli 800 stile libero maschili agli Europei di nuoto di Budapest: con il tempo di 7:43.62 Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento, bronzo per l'altro azzurro, Gabriele Detti (7:46.10). L'oro è andato all'ucraino Romanchuk con il tempo di 7:42.61. "Mentre nuotavo le ho provate tutte, ho provato a scappare ma non ce la facevo, ho messo dentro tutto quello che avevo comunque è un buon tempo e un'altra medaglia": così Gregorio Paltrinieri commenta l'argento negli 800 stile libero ai campionati Europei di Budapest. "Perdere non è mai bello - aggiunge - vado via con 5 medaglie, tre ori (nel fondo, ndr) e due argenti, sono contento. Pensavo di poter dare il meglio di me ma non pensavo di tornare con cinque medaglie".