Pallanuoto, al via le Final 8 di Champions League

Al via le Final 8 di Champions League: a Belgrado, Brescia e Recco vanno all’assalto della quattordicesima coppa italiana. Dal 3 al 5 giugno su SkySport

E viceversa, dopo aver riempito la bacheca e aver abituato tutti a pensare che la “pallanuoto italiana è quello sport dove alla fine vince sempre il Recco”, la squadra ligure ha dovuto incassare un pesantissimo cazzotto in faccia che l’ha stordito.

QUI BRESCIA - Da Mompiano arriverà a Belgrado una squadra carichissima ma anche con un paio di punti interrogativi. La conquista del tricolore, lo ha garantito l’allenatore, Alessandro Bovo, non svuoterà la testa e i muscoli dei giocatori, anzi, li aiuterà a capire definitivamente che se la possono giocare con tutti. E che potesse succedere lo si era capito già all’inizio della stagione, grazie al grande mercato operato dalla società, e dal rendimento nei gironi di Champions League, chiudendo al terzo posto ma strettissimo contatto con Ferencavros (battuto due volte) e Barceloneta.

Le incognite arriveranno per l’assenza di Edoardo Di Somma, infortunatosi ad una mano (a rischio anche la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo) e per le condizioni non ottimali di Vlachopoulos. E sicuramente già il primo avversario dei quarti, i croati dello Jug –secondo nel girone del Recco- è assolutamente impegnativo.