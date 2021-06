Champions, Pro Recco in finale: Barceloneta ko

I vice campioni d'Italia della Pro Recco sono la prima squadra ad approdare alla finale di Champions League di pallanuoto. Il club ligure ha infatti sconfitto 12-10 gli spagnoli di Barceloneta in semifinale, al termine di un match molto combattuto. A metà gara gli avversari erano avanti 7-6, ma il parziale di 4-1 nel terzo quarto ha permesso alla squadra allenata da Gabriel Hernandez di gestire il finale della partita e qualificarsi per la finale. La Pro Recco, che ha vinto l'ultima volta la Champions nel 2015, se la vedrà con la vincente di Brescia-Ferencvaros. Sfida in programma alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.