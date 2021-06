Emozione Pro Recco: il 'Caimano' alza la Coppa

È stata una serata magica quella della Pro Recco a Belgrado, conclusa con un bellissimo gesto e un momento di grande emozione. Il presidente Maurizio Felugo ha infatti voluto portare al centro del podio durante la premiazione della Champions la leggenda della pallanuoto italiana e attuale dirigente del Recco Eraldo Pizzo. Il ‘Caimano’ – questo il suo storico soprannome – è apparso visibilmente commosso. Il capitano dei liguri Aleksandar Ivovic dopo aver alzato per primo la Coppa la ha passato subito a Pizzo, cha a sua volta ha sollevato il trofeo al cielo festeggiato da tutta la squadra. Anche Sandro Campagna, allenatore della nazionale italiana in telecronaca per Sky Sport, ha voluto sottolineare il momento. “È giusto – ha detto Campagna – Pizzo è il Recco, Pizzo è la pallanuoto”.

Chi è Eraldo Pizzo

Nato a Genova nel 1938 (83 anni) Eraldo Pizzo è una vera e propria leggenda vivente della pallanuoto. Considerato il più forte pallanuotista italiano di tutti i tempi è stato soprannominato il ‘Caimano’ per la sua abilità in acqua. Gran parte della sua carriera è legata alla Pro Recco, dove ha giocato 25 stagioni a partire dal 1953 (oltre alle giovanili) conquistando 15 scudetti. Un altro scudetto Pizzo lo ha vinto già 44enne trascinando il Bogliasco al titolo nel 1981. Con la Nazionale ha conquistato lo storico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960. Dopo il ritiro è diventato dirigente della Pro Recco di cui è stato anche presidente.