Già coinvolto dagli orrori legati a Larry Nassar, ex medico della nazionale condannato a 175 anni di carcere per aver abusato di centinaia di atlete nel nuoto e nella ginnastica artistica, il mondo sportivo degli Stati Uniti è travolto da un nuovo scandalo. È successo nella pallanuoto femminile, gravissima vicenda di abusi sessuali su minori nel livello universitario: 12 atlete hanno denunciato l'allenatore Bahrem Hojreh per fatti accaduti tra il 2012 e il 2017. Nella vicenda è stata accusata per negligenza e mancata protezione la Federazione americana di pallanuoto che, come deciso dal tribunale della Contea di Orange, dovrà risarcire le ragazze di 14 milioni di dollari.