È secondo posto nel match 4 della International Swimming League per Federica Pellegrini nei suoi duecento stile libero. Vince l'australiana Madison Wilson per il team LA Current in 1'53''75. La ISL è sui canali Sky Sport dal 26 agosto al 30 settembre 2021

È secondo posto per Federica Pellegrini nei duecento metri stile libero. Nel match 4 della International Swimming League è l'australiana Madison Wilson - in corsa col team LA Current - a strappare il primo posto col tempo finale di 1'53''75. La Divina del nuoto parte fortissima girando a metà gara davanti a tutte, anche se di soli sette centesimi. Poi l'allungo ma anche la rimonta della Wilson - che aveva trionfato nei 200 sl della piscina di Scandone di Napoli anche nel match 2 del weekend del 28-29 agosto - e che chiude undici centesimi davanti a Federica Pellegrini. Ottavo posto per l'altra Aqua Centurions in gara Martina Caramignoli. Sei i punti guadagnati per il team nei 200 sl.