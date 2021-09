Alla International Swimming League il genovese Alberto Razzetti in gara con i canadesi dei Toronto Titans (che hanno dominato il quinto match) ha vinto i 400 misti con il nuovo record italiano in 4.01.57. Migliorato lo storico primato di Luca Marin (4.01.76 nuotato nel 2006: era il record italiano più longevo)

Prestazione super del genovese Alberto Razzetti alla International Swimming League: in gara con i canadesi dei Toronto Titans, Razzetti ha vinto i 400 misti stampando il nuovo record italiano in 4.01.57. Battuto il primato di Luca Marin, che risaliva al 2006 (4.01.76, si trattava dell record italiano più longevo).

Giornata da incorniciare anche per Marco Orsi, che vince i 100 misti nuotando in 51.32 davanti a Knox e Hvas. L'italiano gareggia per gli Iron.