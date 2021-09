Isl verso playoff, Pellegrini in acqua nel weekend

Federica Pellegrini, capitano degli Aqua Centurions, lancia il nuovo appuntamento con l'International Swimming League. La Divina tornerà in acqua nel weekend per i playoff, live su Sky Sport Arena e su Sky Sport Action

“Hey guys, are you ready?” la carica di Federica Pellegrini sui social. Con Energy Standard, Los Angeles Current, Cali Condors, Toronto Titans, London Roars che sono praticamente sicuri di andare a Eindhoven, serve un ultimo sforzo agli Aqua Centurions per ottenere il pass .

Tutte le gare live su Sky Sport

Da giovedì 23 (ore 20 su Sky Sport Arena) a domenica 26 settembre tutte le gare saranno trasmesse live su Sky Sport Arena (tranne l'ultima giornata su Sky Sport Action). Da non perdere, in particolare, gli appuntamenti del weekend: gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini si giocano infatti la qualificazione diretta ai play off di novembre, a Eindhoven. Quella di domenica potrebbe quindi essere l’ultima gara di Federica Pellegrini in Italia.

Il format della ISL

Tre le fasi previste, la Regular Season: a Napoli fino al 30 settembre. Poi la seconda fase con i migliori 8 teams che si sfideranno a novembre nei playoff a Eindhoven e infine la Final Four prevista nella prima settimana di gennaio.