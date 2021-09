Pellegrini&Carraro, che balletto sott'acqua!

La campionessa di nuoto si diverte e diverte, impegnata all'International Swimming League in corso a Napoli. Tre le fasi previste, la Regular Season (fino al 30 settembre) con un totale di 11 matches complessivi per 22 giornate di gara. La seconda, con i migliori 8 teams che si sfideranno a novembre nei playoff a Eindhoven e infine la Final Four prevista nella prima settimana di gennaio. Per continuare a vedere la Pellegrini ed i "suoi" Aqua Centurions, appuntamento su Sky Sport che trasmette l'evento, un vero e propirio campionato del mondo a squadre di nuoto.

"Noi ci crediamo e l'ho messo in conto che fino a novembre, questa sarà ancora la mia vita- ha detto la Pellegrini a Sky Sport al termine della sesta giornata dell'ISL- e sono molto contenta, perchè questo è un nuoto completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere. E mi piace molto".