Pro Recco a Malta: in panchina c'è Sukno

Pro Recco in ritiro a Malta per una settimana per impostare la stagione con il nuovo allenatore. Obiettivo, come ogni anno, vincere tutto, dal campionato alla Champions NUOTO, ISL VERSO I PLAYOFF. PELLEGRINI IN ACQUA NEL WEEKEND Condividi:

La Pro Recco è in ritiro a Malta, dove resterà fino a sabato per preparare l’avvio della stagione. L’obiettivo è sempre il medesimo: vincere tutto, dal campionato alla Champions. Pochi mesi fa un epilogo insolito: dopo 14 scudetti di fila, i liguri sono capitolati in finale contro Brescia, la rivale sempre sconfitta negli ultimi anni, ma hanno conquistato il trofeo più ambito, la nona Champions League.

Il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo, il vice allenatore Giacomo Pastorino e l'allenatore Sandro Sukno

Da allora è cambiato parecchio: alcuni protagonisti della scorsa stagione, come Mandic e il portiere Bijac, hanno salutato, mentre sono arrivati rinforzi da Brescia, come il portiere della nazionale Del Lungo, e dalla rivale europea Jug Dubrovnik, come Zalanki. Ma la novità più grande è rappresentata dal nuovo allenatore, Sandro Sukno, giovanissimo, solo 31 anni, alla prima esperienza in un club di tale livello. La sua nomina è tuttavia giustificata dal suo passato: è stato uno dei più grandi talenti della sua generazione, campione olimpico nel 2012 in finale contro l’Italia, ma all’apice della carriera, proprio mentre giocava a Recco, è stato fermato da un problema cardiaco, che lo ha costretto al ritiro anticipato.

Il suo ex compagno Maurizio Felugo , ora presidente del club , ha pensato a lui quando ha lasciato Hernandez, ponendolo alla guida di un gruppo in cui alcuni senatori, oltre ad aver giocato con il nuovo allenatore ai tempi, hanno anche 4 o 5 anni in più, come Figlioli o il capitano Ivovic. A seguire il ritiro della squadra anche il mitico Caimano, Eraldo Pizzo, 83 anni, leggenda della pallanuoto azzurra e di Recco, oro olimpico a Roma 1960.