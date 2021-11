Medaglia d'oro per l'azzurra Martina Carraro nei 100 rana ai campionati europei di nuoto in vasca corta di Kazan. E' il primo per l'Italia in questa edizione della rassegna continentale. Con il tempo di 1'04"01, la detentrice del titolo (Glasgow 2019) ha battuto la russa Chikunova (1'04"21), argento, e l'estone Jefimova, medaglia di

bronzo (1'04?25). Fuori dal podio Arianna Castiglioni (1'04"72), che ha chiuso quinta.

Lamberti argento nei 50 dorso

Michele Lamberti ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 dorso ai campionati europei di nuoto in vasca corta di Kazan. Lamberti, che con 22"65 ha anche migliorato il record italiano, è stato preceduto dal russo Kolesnikov (22"47), mentre il bronzo è andato al romeno Glinta. Sesto posto per l'altro azzurro in gara, Lorenzo Mora.