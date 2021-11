Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco su Sky

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e i match della LEN Champions League. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco , detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’ AN Brescia , campione d’Italia, inserita nel Gruppo A.

AN Brescia e Pro Recco live su Sky

Tra venerdì 19, e sabato 20 novembre due le partite: la prima stasera con in acqua l’AN Brescia, ospite in Serbia del Radnicki. Match in diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Arena. Sabato sarà la volta, invece, della Pro Recco, anch’essa impegnata, in casa, contro un’altra formazione serba, la Crvena Zvezda, o Stella Rossa, di Belgrado. Incontro in diretta su Sky Sport Action a partire dalle ore 21.

La formula del torneo

Sono 18 in tutto i club partecipanti a questa fase, divisi in 2 gironi da 8 squadre ciascuno; alla Final 8 si qualificheranno 8 formazioni, 3 del Gruppo A, la quarta è il Novi Beograd, in quanto organizzatore della fase finale, e 4 del Gruppo B.