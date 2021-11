Federica Pellegrini ci ripensa: la leggenda azzurra chiuderà la carriera tra il 30 novembre e l'1 dicembre agli Assoluti di Riccione. "Quando la tua famiglia chiama devi rispondere", ha scritto la 'Divina' su Instagram, confermando la sua partecipazione: sarà quella l'ultima gara della campionessa olimpica di Pechino 2008. Nel prossimo fine settimana Fede in vasca ad Eindhoven nella ISL: tutto in diretta su Sky Sport

"Quando la tua famiglia chiama devi rispondere. Ci sono... ci vediamo il 30/11/22": con questo post su Instagram Federica Pellegrini ha confermato che agli Assoluti di Riccione, in programma il 30 novembre e l'1 dicembre ci sarà anche lei, prima di salutare definitivamente l'attività agonistica. Al consueto appuntamento nella piscina dello Stadio del Nuoto, in vasca da 25 metri, sono attesi tutti i principali protagonisti del nuoto azzurro, a cominciare proprio dalla 'Divina', campionessa olimpica a Pechino 2008 e primatista mondiale dei 200 stile libero in vasca lunga con 1'52"98 (Roma 2009), pluricampionessa mondiale ed europea, icona del nuoto italiano ed internazionale, iscritta ai 50, 100 e 200 stile libero. La 33enne veneta darà dunque l'addio davanti al proprio pubblico, mentre nel prossimo weekend sarà impegnata nell'ultimo turno dei playoff della ISL a Eindhoven (diretta Sky Sport).