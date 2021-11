International Swimming League, playoff su Sky

Si chiudono ad Eindhoven, in Olanda, i Playoffs dell’edizione 2021 della ISL, International Swimming League, ultimo passo prima della finale a quattro, in programma il 3 e il 4 dicembre, sempre nella città olandese. Otto squadre in piscina, compresa l’italiana Aqua Centurions capitanata da Federica Pellegrini che, a sorpresa, ha deciso di non chiudere la sua strepitosa carriera con la ISL, ma con gli Assoluti di Riccione del 30 novembre e del 1° dicembre prossimi.